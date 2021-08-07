Житель Устьянского района за пьяное вождение получил реальный срок в колонии строгого режима

Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда по доводам апелляционного представления прокурора изменен приговор Устьянского районного суда от 30.08.2021 в отношении жителя пос. Октябрьский 30-летнего Маркова Алексея, осужденного за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее 29.03.2021 Марков привлекался к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения и ему назначалось наказание в виде административного ареста. Кроме того, он управлял автомобилем без разрешения его владельца, за что привлекался к уголовной ответственности.
Несмотря на наличие судимости и факта совершения административного правонарушения в области дорожного движения Марков вечером 20.06.2021 в пос. Октябрьском Устьянского района в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем марки «ВАЗ-21102», где задержан сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Устьянскому району.
Устьянский районный суд 30.08.2021 назначил Маркову наказание по ст. 264¹ УК РФ в виде лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.
Апелляционный суд согласился с прокурором о неверной оценке личности Маркова и необходимости назначения осужденному наказания, связанного с изоляцией от общества, для предотвращения совершения им новых правонарушений и преступлений.
По итогам рассмотрения апелляционного представления прокурора ранее судимому Маркову за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ст. 2641 УК РФ) назначено наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.