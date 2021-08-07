Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Устьянского района за пьяное вождение получил реальный срок в колонии строгого режима

Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда  по доводам апелляционного представления прокурора изменен приговор Устьянского районного суда от 30.08.2021 в отношении жителя пос. Октябрьский 30-летнего Маркова Алексея, осужденного за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее 29.03.2021 Марков привлекался к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения и ему назначалось наказание в виде административного ареста. Кроме того, он управлял автомобилем без разрешения его владельца, за что привлекался к уголовной ответственности.

Несмотря на наличие судимости и факта совершения административного правонарушения в области дорожного движения Марков вечером 20.06.2021 в пос. Октябрьском Устьянского района в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем марки «ВАЗ-21102», где задержан сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Устьянскому району.

Устьянский районный суд 30.08.2021 назначил Маркову наказание по ст. 264¹ УК РФ в виде лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Апелляционный суд согласился с прокурором о неверной оценке личности Маркова и необходимости назначения осужденному наказания, связанного с изоляцией от общества, для предотвращения совершения им новых правонарушений и преступлений.

По итогам рассмотрения апелляционного представления прокурора ранее судимому Маркову за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ст. 2641 УК РФ) назначено наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

19 ноябрь 09:00 | : Происшествия

Главные новости


Тарифы на проезд в Архангельске и Северодвинске будут повышать. Другого выхода нет
Архангельская область: хроники обезлюживания

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (216)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20