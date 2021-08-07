Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Экс-министр образования Архангельской области получил 5 лет за разврат в Интернете

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора экс-чиновнику Правительства Архангельской области (ио министра образования Юрию Гнедышеву)  за совершение  преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении одной малолетней и двух несовершеннолетних лиц) и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов с использованием сети «Интернет»).

По версии следствия, подсудимый в 2019 году через специально созданные персональные страницы в одной из социальных сетей знакомился и вел беседы сексуальной направленности и развращающего характера с тремя несовершеннолетними девочками в возрасте от 12 до 14 лет, а также направил одной из них ссылку на видеозапись, признанную порнографическим материалом.  

 Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно- розыскной деятельности, представленных специальным подразделением УМВД России по Архангельской области.

Первоначально в ходе допроса подследственный признал свою вину. В последующем отказался выражать свое отношение к предъявленному обвинению.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.

Отметим, что общество изначально неоднозначно относилось к предъявленным Гнедышеву обвинениям. Люди, знавшие его лично, не могли поверить в содеянное. У многих вызывало сомнения, что учитель информатики не мог заранее просчитать последствия своих «увлечений» в сети Интернет.

18 ноябрь 10:31 | : Происшествия

Главные новости


Тарифы на проезд в Архангельске и Северодвинске будут повышать. Другого выхода нет
Архангельская область: хроники обезлюживания

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (208)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20