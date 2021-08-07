Экс-министр образования Архангельской области получил 5 лет за разврат в Интернете

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора экс-чиновнику Правительства Архангельской области (ио министра образования Юрию Гнедышеву) за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении одной малолетней и двух несовершеннолетних лиц) и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов с использованием сети «Интернет»).
По версии следствия, подсудимый в 2019 году через специально созданные персональные страницы в одной из социальных сетей знакомился и вел беседы сексуальной направленности и развращающего характера с тремя несовершеннолетними девочками в возрасте от 12 до 14 лет, а также направил одной из них ссылку на видеозапись, признанную порнографическим материалом.
Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно- розыскной деятельности, представленных специальным подразделением УМВД России по Архангельской области.
Первоначально в ходе допроса подследственный признал свою вину. В последующем отказался выражать свое отношение к предъявленному обвинению.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.
Отметим, что общество изначально неоднозначно относилось к предъявленным Гнедышеву обвинениям. Люди, знавшие его лично, не могли поверить в содеянное. У многих вызывало сомнения, что учитель информатики не мог заранее просчитать последствия своих «увлечений» в сети Интернет.