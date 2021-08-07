В Нарьян-Маре пенсионер гвоздем выбивал из знакомого долги

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего жителя города Нарьян-Мара, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 17 ноября 2021 года днем подозреваемый в ходе возникшего конфликта из-за невозвращенного, по утверждению подозреваемого, долга нанес своему знакомому несколько ударов заранее приготовленным гвоздем по голове, причинив последнему своими действиями проникающее ранение головы, после чего скрылся с места происшествия. Мужчина для оказания квалифицированной медицинской помощи был доставлен в лечебное учреждение г. Нарьян-Мара.
В ходе проведенных сотрудниками полиции и Росгвардии совместных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемое лицо задержано.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался в больнице.