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В Нарьян-Маре пенсионер гвоздем выбивал из знакомого долги

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего жителя города Нарьян-Мара, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3    ст. 30, ч. 1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 17 ноября 2021 года днем подозреваемый в ходе возникшего конфликта из-за невозвращенного, по утверждению подозреваемого, долга нанес своему знакомому несколько ударов заранее приготовленным гвоздем по голове, причинив последнему своими действиями проникающее ранение головы, после чего скрылся с места происшествия. Мужчина для оказания квалифицированной медицинской помощи был доставлен в лечебное учреждение г. Нарьян-Мара.

В ходе проведенных сотрудниками полиции и Росгвардии совместных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемое лицо задержано.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался в больнице.

18 ноябрь 08:53 | : Происшествия

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