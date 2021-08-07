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Жестокий архангельский убийца с улицы Воронина предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности 43-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью) и п. «а, д» ч.2 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство двух лиц, одного из них- с особой жесткостью).

Напомним, что 2 января 2021 года ночью в квартире дома по улице Воронина в городе Архангельске обнаружено тело 74-летней женщины с множественными телесными  повреждениями. Из подъезда в больницу в тяжелом состоянии  госпитализирована 42-летняя женщина с травмой головы. В ходе следственно-оперативных действий, проведенных следователями и совместно с сотрудниками полиции, задержан сын убитой, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Следствием установлено, что в ночь на 2 января 2021 года по месту жительства в квартире по улице Воронина в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  в ходе конфликта, проявляя особою жестокость, нанес матери- пенсионерке не менее 80 ударов руками, ногами, столовыми приборами, ножницами, гвоздодером по голове и телу. От массивной кровопотери и травматического шока пострадавшая скончалась на месте преступления. Он же, с целью убийства сожительницы, которая также присутствовала в квартире, нанес ей твердым тупым предметом не менее двух ударов по голове. Благодаря тому, что потерпевшая выбежала из квартиры и обратилась за помощью, она осталась жива. В результате преступления у нее развилась амнезия.

В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что в силу опьянения не помнит, что произошло в квартире, но не исключает, что мог причинить потерпевшим телесные повреждения.  

На период следствия в отношении подследственного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.

17 ноябрь 11:57 | : Происшествия

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