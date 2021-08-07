Заключенному котласской колонии переправили с воли мобильник в болгарскм перце

В исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) предотвращена попытка передачи запрещенных предметов, спрятанных ухищренным способом.
При досмотре передачи от гражданки В., которая намеревалась передать осужденному Д. продукты питания и другие предметы первой необходимости, сотрудниками учреждения был обнаружен пакет с болгарскими перцами. При осмотре овощей заметили, что один из них уже был надрезан, внутри него и находился мини-телефон и USB-кабель.
На гражданку Д. составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ. В подразделении проводится проверка, по результатам которой осужденный также будет привлечен к ответственности. Напоминаем, что за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов на режимную территорию нарушителям грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей и конфискация передаваемого.