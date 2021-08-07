Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Заключенному котласской колонии переправили с воли мобильник в болгарскм перце

В исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) предотвращена попытка передачи запрещенных предметов, спрятанных ухищренным способом.

При досмотре передачи от гражданки В., которая намеревалась передать осужденному Д. продукты питания и другие предметы первой необходимости, сотрудниками учреждения был обнаружен пакет с болгарскими перцами. При осмотре овощей заметили, что один из них уже был надрезан, внутри него и находился мини-телефон и USB-кабель.

На гражданку Д. составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ. В подразделении проводится проверка, по результатам которой осужденный также будет привлечен к ответственности. Напоминаем, что за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов на режимную территорию  нарушителям грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей и конфискация передаваемого.

 

16 ноябрь 13:42 | : Происшествия

Главные новости


Тарифы на проезд в Архангельске и Северодвинске будут повышать. Другого выхода нет
Архангельская область: хроники обезлюживания

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (187)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20