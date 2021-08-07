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В Архангельске и Северодвинске "свинтили" группу устроителей азартных игр

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 7 участников организованной группы в возрасте от 25 до 54 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием сети «Интернет», совершенные организованной группой).

По версии следствия, с января 2019 года по ноябрь 2021 года члены организованной группы незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в арендованных помещениях, расположенных в городах Архангельске и Северодвинске.

Благодаря совместной работе сотрудников Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО, РУФСБ России по Архангельской области и УМВД России по Архангельской области, при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Архангельской области  пресечена их противозаконная деятельность.

В ходе осмотров мест происшествия и обысков изъято игровое оборудование и документы, необходимые для установления обстоятельств совершенного преступления.

Семь участников организованной группы задержаны, им предъявлены обвинения в совершенном преступлении.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также всех лиц, причастных к незаконной игорной деятельности.

В отношении двух фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении четырех – домашний арест, еще один находится на подписке о невыезде.

16 ноябрь 10:54 | : Происшествия

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