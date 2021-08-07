На трассе М-8 грузовик насмерть сбил сидящего на дороге человека

Об инциденте, случившемся сегодня ранним утром в Виноградовском районе, сообщает Архангельская служба спасения.
- В службу 112 обратился водитель автомобиля «Газон Некст»: «Я ехал со стороны Москвы в Архангельск. Человек сидел посередине дороги, и я его сбил! Он в сознании, но ничего не говорит, видимых травм нет. Сейчас метель, темно, ничего не видно, пешеходного перехода тут нет».
К месту происшествия была направлена бригада медиков. К сожалению, травмы, полученные пострадавшим, оказались не совместимы с жизнью – мужчина 1987 г.р. скончался в автомобиле скорой помощи.
Почему мужчина находился на трассе, за пределами населенных пунктов, в каком он был состоянии – все эти и другие обстоятельства несчастного случая выясняют сотрудники полиции.
Темная дорога, человек в черном, высокая скорость, недостаточное уличное освещение - вот слагаемые ДТП с пешеходами в осенне-зимнее время.
Далее профессиональные спасатели дают пешеходам полезные советы, как уберечься от подобных инцидентов: Среднестатистический северянин одевается очень тускло, предпочитая темные, и очень часто черные тона в одежде. Даже если водитель не превышает установленный скоростной режим, вовремя заметить человека на дороге становится очень тяжело. Вывод: одежда не должна сливаться с темной улицей, необходимо добавлять в гардероб яркие и светоотражающие элементы. Не стесняйтесь каждый раз, переходя дорогу со своим ребенком, напоминать ему правила перехода проезжей части. Сделайте его одежду заметной - пусть на ней будут светоотражатели или специальные светящиеся нашивки. Это серьезно снижает риск попадания в ДТП.