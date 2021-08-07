Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На трассе М-8 грузовик насмерть сбил сидящего на дороге человека

Об инциденте, случившемся сегодня ранним утром в Виноградовском районе, сообщает Архангельская служба спасения.

- В службу 112 обратился водитель автомобиля «Газон Некст»: «Я ехал со стороны Москвы в Архангельск. Человек сидел посередине дороги, и я его сбил! Он в сознании, но ничего не говорит, видимых травм нет. Сейчас метель, темно, ничего не видно, пешеходного перехода тут нет».

К месту происшествия была направлена бригада медиков. К сожалению, травмы, полученные пострадавшим, оказались не совместимы с жизнью – мужчина 1987 г.р. скончался в автомобиле скорой помощи.

Почему мужчина находился на трассе, за пределами населенных пунктов, в каком он был состоянии – все эти и другие обстоятельства несчастного случая выясняют сотрудники полиции.

Темная дорога, человек в черном, высокая скорость, недостаточное уличное освещение - вот слагаемые ДТП с пешеходами в осенне-зимнее время.

Далее профессиональные спасатели дают пешеходам полезные советы, как уберечься от подобных инцидентов: Среднестатистический северянин одевается очень тускло, предпочитая темные, и очень часто черные тона в одежде. Даже если водитель не превышает установленный скоростной режим, вовремя заметить человека на дороге становится очень тяжело. Вывод: одежда не должна сливаться с темной улицей, необходимо добавлять в гардероб яркие и светоотражающие элементы. Не стесняйтесь каждый раз, переходя дорогу со своим ребенком, напоминать ему правила перехода проезжей части. Сделайте его одежду заметной - пусть на ней будут светоотражатели или специальные светящиеся нашивки. Это серьезно снижает риск попадания в ДТП.

16 ноябрь 08:08 | : Происшествия

Главные новости


Тарифы на проезд в Архангельске и Северодвинске будут повышать. Другого выхода нет
Архангельская область: хроники обезлюживания

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (182)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20