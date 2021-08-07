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Житель Новодвинска раскаялся в том, что расчленил подругу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 40-летнему жителю города Новодвинска в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).


Напомним, что в ходе проведения розыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения 33-летней жительницы города Новодвинска, которую последний раз видели 20 марта 2021 года, установлено, что ее исчезновение носит криминальный характер. В ходе следственно-оперативных действий, проведенных следователями и следователями- криминалистами регионального Следственного управления СК России совместно с сотрудниками ОМВД России «Приморский», задержан подозреваемый, в лесном массиве и недостроенном здании завода «Родонит» обнаружены останки убитой.


Следствием установлено, что 21 марта 2021 года утром по месту жительства в квартире по улице Двинская в городе Новодвинске обвиняемый в ходе ссоры с подругой, нанес ей не менее 10 ударов руками и ногами по голове и конечностям, после чего задушил ее. С целью сокрытия следов преступления расчленил тело, фрагменты которого спрятал в лесном массиве, забросав снегом, и сжег в недостроенном здании вместе с одеждой и личными вещами убитой.


В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что между ним и потерпевшей произошла ссора из-за ее беспочвенной ревности. В порыве гнева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он схватил ее за шею и нанес два удара рукой по голове потерпевшей, от чего та упала. Наступления ее смерти не желал. Обнаружив, что пострадавшая не подает признаков жизни, предпринял меры к сокрытию следов преступления, расчленил тело, фрагменты которого оставил в разных местах, а также избавился от ножовки по металлу. В содеянном раскаивается.


На период следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


15 ноябрь 10:46 | : Происшествия

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