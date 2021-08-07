В Архангельске пьяный отморозок напал с оружием на коммунальщиков

Инцидент произошел воскресным утром в Северном округе областной столицы. Дежурная бригада компании «Росводоканал Архангельск» проводила ремонтные работы по адресу ул. Партизанская, 60.
Неожиданно из соседнего дома выскочил нетрезвый мужчина (его состояние хорошо видно на фотографии) и с криками «Зарежу!» набросился на экскаваторщика, размахивая ножом. Позже он на минуту зашел в подъезд дома, вернулся уже с пневматическим пистолетом и открыл прицельную (насколько позволяло состояние) стрельбу по работающей технике.
Хулиган был задержан подоспевшими сотрудниками полиции.
Представители «РВК-Архангельск» сообщают, что это не первый случай нападения на их работников во время исполнения ими обязанностей по водоснабжению города. Так, в прошлом году некая дама в округе Варавино-Фактория бросила с пятого этажа бутылку водки в машину технической службы… бутылка отрикошетила в водителя.
Справка: Работы на Партизанской велись несколько дней. Здесь был провал канализационного коллектора, предварительная причина - утечка горячей воды в канализационную сеть, которая не предназначена для приема кипятка. Когда делали перекачку стоков - перекачивали горячую воду. В настоящее время в коллекторе сделана 6-метровая вставка диаметром до 300 мм.