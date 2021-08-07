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В Архангельске пьяный отморозок напал с оружием на коммунальщиков

Инцидент произошел воскресным утром в Северном округе областной столицы. Дежурная бригада компании «Росводоканал Архангельск» проводила ремонтные работы по адресу ул. Партизанская, 60.

Неожиданно из соседнего дома выскочил нетрезвый мужчина (его состояние хорошо видно на фотографии) и с криками «Зарежу!» набросился на экскаваторщика, размахивая ножом.  Позже он на минуту зашел в подъезд дома, вернулся уже с пневматическим пистолетом и открыл прицельную (насколько позволяло состояние) стрельбу по работающей технике.

Хулиган был задержан подоспевшими сотрудниками полиции.

Представители «РВК-Архангельск» сообщают, что это не первый случай нападения на их работников во время исполнения ими обязанностей по водоснабжению города. Так, в прошлом году некая дама в округе Варавино-Фактория бросила с пятого этажа бутылку водки в машину технической службы… бутылка отрикошетила в водителя.

Справка: Работы на Партизанской велись несколько дней. Здесь был провал канализационного коллектора, предварительная причина - утечка горячей воды в канализационную сеть, которая не предназначена для приема кипятка. Когда делали перекачку стоков - перекачивали горячую воду. В настоящее время в коллекторе сделана 6-метровая вставка диаметром до 300 мм.

 

15 ноябрь 07:59 | : Происшествия

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