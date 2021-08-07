Ночным пожаром в Маймаксе, в котором погибла семья, занялись следователи

Сегодня ночью в деревянном доме по улице Михаила Новова в городе Архангельске произошло возгорание. После тушения пожара в одной из квартир обнаружены тела трех членов семьи: двух мужчин 89 и 45 лет, а также одной женщины 79 лет. Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебно- медицинские, химическая и пожарно-техническая экспертизы.
Одна из рассматриваемых версий возгорания – неисправность электропроводки.
Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу г. Архангельска Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.