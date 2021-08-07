Росгвардия в Северодвинске мужественно задержала юношу с двумя бутылками виски в рукавах

Накануне днём в продовольственном магазине на проспекте Труда в Северодвинске сработала тревожная сигнализация. По заявлению контролёра торгового зала, прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал одного из посетителей. Мужчина в рукавах куртки тайно пытался вынести две бутылки виски.посетителей
Благодаря видеонаблюдению, работник службы безопасности заранее вызвал стражей правопорядка и до их прибытия наблюдал за действиями злоумышленника. В ходе разбирательства выяснилось, что 19-летний юноша уже в пятый раз крадёт спиртное в этом магазине, во всех случаях выбирая алкоголь подороже.
После проведения профилактической беседы задержанного гражданина передали полицейским.