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Архангелогородка дала ложные показания в суде в пользу дальнего родственника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Архангельской области и Ненецкого автономного округа  возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы областного центра,  подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).

По версии следствия, подозреваемая, будучи допрошенной как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании в качестве свидетеля по уголовному делу о незаконном проникновении в жилище, желая помочь избежать уголовной ответственности дальнему родственнику, в комнате коммунальной квартиры которого проживала,  дала заведомо ложные показания о том, что он в комнату к  соседке не проникал. По делу о незаконном проникновении в жилище установлено, что подозреваемая пожаловалась родственнику на соседку, с которой у них происходили конфликты на бытовой почве. С целью выяснения отношений мужчина без разрешения зашел в чужую комнату. Суд отнесся к показаниям подозреваемой, которая  была очевидцем преступления, критически и отверг их, как не соответствующие действительности.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будут выясняться причины, толкнувшие женщину дать ложные показания.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу г.Архангельск Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской   области и НАО.

13 ноябрь 11:49 | : Происшествия

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