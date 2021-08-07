Архангелогородка дала ложные показания в суде в пользу дальнего родственника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкого автономного округа возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).
По версии следствия, подозреваемая, будучи допрошенной как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании в качестве свидетеля по уголовному делу о незаконном проникновении в жилище, желая помочь избежать уголовной ответственности дальнему родственнику, в комнате коммунальной квартиры которого проживала, дала заведомо ложные показания о том, что он в комнату к соседке не проникал. По делу о незаконном проникновении в жилище установлено, что подозреваемая пожаловалась родственнику на соседку, с которой у них происходили конфликты на бытовой почве. С целью выяснения отношений мужчина без разрешения зашел в чужую комнату. Суд отнесся к показаниям подозреваемой, которая была очевидцем преступления, критически и отверг их, как не соответствующие действительности.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будут выясняться причины, толкнувшие женщину дать ложные показания.
Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу г.Архангельск Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.