Преступление ночи. В Архангельске юноша в сердцах разбил окно магазина мобильным телефоном

В два часа ночи в Архангельский филиал вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал срабатывания датчика разбития стекла в одном из помещений магазина на улице Гайдара.
Вместе с представителем магазина, прибывшим на место, сотрудники Росгвардии осмотрели объект. Внутри никого не оказалось, но рядом с окном лежал разбитый кнопочный телефон. Благодаря записи с камеры видеонаблюдения, удалось установить и быстро задержать предполагаемого хулигана.
22-летний юноша сознался в правонарушении, пояснив стражам правопорядка, что бросил телефон, так как очень расстроился результатом разговора. После профилактической беседы задержанного гражданина передали полицейским.