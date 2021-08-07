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Преступление ночи. В Архангельске юноша в сердцах разбил окно магазина мобильным телефоном

В два часа ночи в Архангельский филиал вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал срабатывания датчика разбития стекла в одном из помещений магазина на улице Гайдара.

Вместе с представителем магазина, прибывшим на место, сотрудники Росгвардии осмотрели объект. Внутри никого не оказалось, но рядом с окном лежал разбитый кнопочный телефон. Благодаря записи с камеры видеонаблюдения, удалось установить и быстро задержать предполагаемого хулигана.

22-летний юноша сознался в правонарушении, пояснив стражам правопорядка, что бросил телефон, так как очень расстроился результатом разговора. После профилактической беседы задержанного гражданина передали полицейским.

12 ноябрь 10:32 | : Происшествия

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