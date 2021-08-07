В Архангельске виртуальный экстремист извинился и отделался штрафом

Житель Архангельской области, призывавший к насильственным действиям в отношении граждан одной из национальностей, привлечён к уголовной ответственности.
Октябрьским городским судом г. Архангельска 46-летнему жителю области за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет») назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.
Следственным подразделением РУФСБ и судом установлено, что обвиняемый, разделяя экстремистские убеждения и осознавая общественную опасность своих действий, неоднократно размещал в сети «Интернет» призывы к совершению преступлений по мотивам ненависти в отношении представителей одной из национальных групп.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и принес свои извинения в группе в социальной сети, в которой ранее размещал призывы.