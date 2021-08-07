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По факту гибели металлосборщика в Плесецком районе началась доследственная проверка

Сегодня утром недалеко от железнодорожной станции Емца в Плесецком районе произошло обрушение бетонной плиты - стены заброшенного сооружения,  которая придавила 63-летнего  местного жителя. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина вместе с сыном занимался сбором металлолома. При помощи переделанной бензопилы он отпилил металлические балки, и плита, стоявшая на торце, упала и придавила его.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, собственника заброшенного сооружения и по результатам проверки  принять  процессуальное решение.

 

10 ноябрь 15:00 | : Происшествия

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