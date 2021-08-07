По факту гибели металлосборщика в Плесецком районе началась доследственная проверка

Сегодня утром недалеко от железнодорожной станции Емца в Плесецком районе произошло обрушение бетонной плиты - стены заброшенного сооружения, которая придавила 63-летнего местного жителя. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, мужчина вместе с сыном занимался сбором металлолома. При помощи переделанной бензопилы он отпилил металлические балки, и плита, стоявшая на торце, упала и придавила его.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, собственника заброшенного сооружения и по результатам проверки принять процессуальное решение.