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В Северодвинске задержан "галантный" насильник

5 ноября 2021 года утром в подъезде расселенного дома в городе Северодвинске  случайный знакомый напал на  36-летнюю женщину, ударил ее головой о ступени лестницы и совершил преступление против половой свободы потерпевшей. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по г.Северодвинску, по подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся за преступления против личности и собственности 31-летний житель города Северодвинска, который после нападения на женщину скрылся за пределами города.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал.

Потерпевшая пояснила следователю, что подозреваемый вызвался ее проводить, когда она возвращалась из бара. На улице он предложил зайти в дом, чтобы погреться, после чего напал на нее.

10 ноябрь 10:06 | : Происшествия

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