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Архангелогородец отправился в СИЗО за наезд на православных христиан в Интернете

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении  преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ  (действия, направленные на возбуждение в обществе ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку отношения к религии, с использованием сети «Интернет», после привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

По версии следствия, в сентябре 2021 года пользователь сети Интернет  разместил на своей странице в социальной сети текстовые материалы, в которых содержатся признаки возбуждения вражды в отношении группы лиц, выделяемой  по признаку отношения к религии. Речь идет о православных христианах.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.

Ранее подозреваемый привлекался к уголовной и административной ответственности за размещение материалов, содержащих признаки возбуждения ненависти и вражды по признаку отношения к религии, и в течение года продолжил размещать экстремистские материалы.

В ходе допроса он пояснил следователю, что таким образом выражает свою позицию.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу (по ранее возбужденному в отношении него уголовному делу за совершение аналогичных действий).

10 ноябрь 08:55 | : Происшествия

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