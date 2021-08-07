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ЦУР вовремя узрел потоп в центре столицы Поморья

Информация о подтоплении дороги на пересечении улицы Гайдара и Троицкого проспекта была опубликована в региональном сообществе в ВК. Автор утверждал, что из-за образовавшейся лужи пациенты Архангельской городской клинической поликлиники вынуждены пересекать дорогу не по пешеходному переходу. Также в комментариях под публикацией пользователи возмущались, что устранить причины ставшей традиционной для этого участка проблемы не помог ремонт, произведенный по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».


 Публикация выявлена сотрудниками Центра управления регионом Архангельской области и направлена в городскую администрацию. Муниципальные власти, в свою очередь, привлекли для решения проблемы МУП «Городское благоустройство».


Подрядная организация выехала на место подтопления и определило, что причиной стал засор трубы дождеприемного колодца. После очистки подтопление было ликвидировано.


09 ноябрь 14:58 | : Происшествия

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