Причиной пожара с тремя жертвами на Бревеннике займется следствие

Сегодня ночью в деревянном доме по улице Колхозной на острове Бревенник в городе Архангельске произошло возгорание. После тушения пожара в одной из квартир обнаружены тела сожителей- пенсионеров и их соседа. Предварительная причина смерти- отравление продуктами горения. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебно- медицинская, химическая и пожарно-техническая экспертизы.
Одна из рассматриваемых версий возгорания- неосторожное обращение с огнем одного из погибших мужчин, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.