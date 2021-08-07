Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Причиной пожара с тремя жертвами на Бревеннике займется следствие

Сегодня ночью в деревянном доме по улице Колхозной на острове Бревенник в городе Архангельске произошло возгорание. После тушения пожара в одной из квартир обнаружены тела сожителей- пенсионеров и их соседа. Предварительная причина смерти- отравление продуктами горения. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебно- медицинская, химическая  и пожарно-техническая экспертизы.

Одна из рассматриваемых версий возгорания- неосторожное обращение с огнем одного из погибших мужчин, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу г.Архангельск   Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 

09 ноябрь 11:35 | : Происшествия

Главные новости


От лося до Ленина, или Красные лицемеры
Россия становится Арктической сверхдержавой

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (97)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20