Директор Архангельского речпорта Разговоров полностью возместил ущерб государству

В следственном управлении СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу расследовалось уголовное дело в отношении генерального директора АО «Архангельский речной порт» Андрея Разговорова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере).
Установлено, что в 2015-2016 годах Разговоров путем создания фиктивного документооборота с «фирмами-однодневками» о якобы оказании ими услуг по субаренде и ремонту судов, а также о выполнении строительных работ, уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций в вышеуказанном размере. Общая сумма неуплаченных налогов составила более 56 млн рублей.
Вина фигуранта уголовного дела была подтверждена показаниями должностных лиц налогового органа, проводившего выездную налоговую проверку, а также работниками организации и результатами судебной налоговой экспертизы.
Во время предварительного следствия уголовного дела АО «Архангельский речной порт» полностью погасило ущерб, причиненный налоговым преступлением.
В ходе расследования уголовного дела от Разговорова поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации. С учетом согласия обвиняемого, а также отсутствия у него судимости, следственным органом принято решение о прекращении уголовного дела в связи с возмещением ущерба, то есть по нереабилитирующему основанию.