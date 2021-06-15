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В Каргопольском районе погиб водитель отечественного внедорожника

В отделение полиции по Каргопольскому муниципальному округу ОМВД России «Няндомский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

По предварительной информации, 5 ноября 2021 года около 16.30 у дома 25 по проспекту Октябрьский в городе Каргополь 31-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, находясь за рулем снятого с регистрации автомобиля «УАЗ Патриот», допустил съезд в придорожную канаву с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался в больнице.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

06 ноябрь 11:05 | : Происшествия

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