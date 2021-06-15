В Каргопольском районе погиб водитель отечественного внедорожника

В отделение полиции по Каргопольскому муниципальному округу ОМВД России «Няндомский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.
По предварительной информации, 5 ноября 2021 года около 16.30 у дома 25 по проспекту Октябрьский в городе Каргополь 31-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, находясь за рулем снятого с регистрации автомобиля «УАЗ Патриот», допустил съезд в придорожную канаву с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался в больнице.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.