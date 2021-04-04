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Всю неделю Росгвардия в Архангельске боролась с ворами трусов, шоколадок и алкоголя

За прошедшую неделю сотрудники вневедомственной охраны Архангельской области более 220 раз выезжали на охраняемые объекты и места проживания и хранения имущества граждан по сигналам «Тревога».


В ходе выездов сотрудники Росгвардии пресекли 68 административных правонарушений и задержали одного подозреваемого в совершении преступления на охраняемом объекте.


В большинстве случаев правонарушителей задерживали за хищение товара из магазинов и потребление спиртных напитков в общественных местах, в том числе на территории образовательных учреждений. Всех задержанных для дальнейшего разбирательства доставляли в органы внутренних дел.


Так, накануне днём, по заявлению контролёра торгового зала сотрудники ОВО Росгвардии задержали 57-летнего архангелогородца, который совершил кражу четырёх шоколадок в продуктовом магазине, расположенном на Ленинградском проспекте. В тот же день, около 18 часов вечера, наряд задержал женщину 1986 года рождения, пытавшуюся пронести через кассовую зону торгового центра на Московском проспекте в Архангельске мужские трусы и ароматизатор автомобильный. В отношении задержанных граждан составлены протоколы за совершение мелкого хищения.


07 сентябрь 07:10 | : Происшествия

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