Рукой, скамьей, топором. Печальное окончание каргопольского застолья

Няндомский районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 44-летнего Романа Старопопова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Установлено, что 2 февраля 2021 г. в вечернее время Старопопов и его знакомый вместе употребляли алкогольные напитки и в ходе внезапно возникшей ссоры он нанес мужчине множественные удары руками, ногами, деревянной скамьей и топором в область головы, причинив травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью, от которых потерпевший через несколько часов скончался в стационаре ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой».
Несмотря на отрицание подсудимым своей вины, суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал Старопопова виновным в совершении преступления, назначив наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Также судом в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда взысканы денежные средства в размере 1 миллиона рублей.
Приговор в законную силу не вступил.