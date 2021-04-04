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Рукой, скамьей, топором. Печальное окончание каргопольского застолья

Няндомский районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 44-летнего Романа Старопопова. Он признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что 2 февраля 2021 г. в вечернее время Старопопов и его знакомый вместе употребляли алкогольные напитки и в ходе внезапно возникшей ссоры  он нанес мужчине  множественные удары руками, ногами, деревянной скамьей и топором в область головы, причинив травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью, от которых  потерпевший через несколько часов скончался в стационаре ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой».

Несмотря на отрицание подсудимым своей вины, суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал Старопопова виновным в совершении преступления, назначив наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием  в исправительной колонии строгого режима.

Также судом в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда взысканы денежные средства в размере 1 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

06 сентябрь 08:57 | : Происшествия

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