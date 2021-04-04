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Архангелогородец на излете призывного возраста доуклонялся от армии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 27-летнего архангелогородца в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

Следствием установлено, что обвиняемый, подлежащий призыву на военную службу, в период с октября 2016 года по февраль 2021 года неоднократно под роспись получал повестки о явке в военный комиссариат. Не желая проходить военную службу,  в назначенные дни  без уважительной причины на мероприятия, связанные с призывом, обвиняемый не являлся, скрываясь от сотрудников военного комиссариата и органов внутренних дел.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. Он пояснил следователю, что отказывался  от росписи в получении повесток, от явок в военный комиссариат и прохождения медицинского освидетельствования, так как не желал служить в армии.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

За уклонение от призыва на военную службу Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

06 сентябрь 08:50 | : Происшествия

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