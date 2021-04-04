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Житель Северодвинска убил подругу водочной бутылкой и ножом

Заместителем прокурора г. Северодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя города, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что в ночь с 08 на 09 июля 2021 г. обвиняемый, находясь дома со своей сожительницей, употреблял спиртное, в связи с чем женщина стала высказывать ему претензии, а также оскорблять его. Разозлившись, он избил её бутылкой из-под водки, а затем нанес несколько ударов ножом.

Осознав содеянное, обвиняемый предпринял попытки оказать помощь женщине – самостоятельно пытался остановить кровотечение, а также вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. Несмотря на это, смерть потерпевшей наступила на месте преступления от массивной кровопотери до прибытия сотрудников экстренных служб.

Северодвинец вину в совершении преступления признал, дал подробные показания, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Северодвинский городской суд,

За совершение убийства предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

03 сентябрь 09:02 | : Происшествия

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