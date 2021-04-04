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Еще один архангелогородец "спел" оду терроризму и оскорбил верующих

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 49-летнего жителя областного центра в совершении  преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение в обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и ч. 1 ст. 282 УК РФ  (действия, направленные на возбуждение в обществе ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с использованием информационно- телекоммуникационных сетей, лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

По версии следствия, в  2020-2021 годах пользователь сети Интернет  с мобильного телефона разместил в публичных сообществах в социальной сети комментарии, в которых содержатся лингвистические признаки оскорбления религиозных чувств верующих и унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные оценки группы лиц по признаку национальности.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.

Ранее подследственный привлекался к административной ответственности за размещение материалов, содержащих признаки возбуждения ненависти и вражды по признаку отношения к религии, и в течение года продолжил размещать экстремистские материалы.

В ходе допроса он признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

3 сентября на территории Российской Федерации отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом

За последние годы в Российской Федерации создана система законодательства в сфере предупреждения и противодействия террористической и экстремистской деятельности. Особый упор сделан на совершенствование соответствующей правовой базы и использование имеющихся у государства правовых рычагов для предотвращения и должного реагирования на экстремистские проявления в общественной среде и террористическую деятельность.  

03 сентябрь 08:57 | : Происшествия

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