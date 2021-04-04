В Устьянском районе ревность к молодому сопернику закончилась убийством

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 34-летнего жителя Устьянского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, что 3 апреля 2021 года вечером в подъезде жилого дома по улице Комсомольская в поселке Октябрьский Устьянского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, нанес удар ножом в область груди 26-летнему местному жителю. Через непродолжительное время пострадавший от полученного ранения скончался на месте преступления.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что находился в гостях у бывшей супруги, когда к ней в дверь стал стучаться потерпевший. Он взял на кухне нож и вышел с ним поговорить. Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого он высказал потерпевшему претензии, что тот нетрезвый ходит к его бывшей супруге и мешает спать их детям. Затем в порыве гнева ударил того ножом, скрылся с места преступления и избавился от ножа.
Бывшая супруга подследственного обнаружила тело убитого у подъезда и вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Через некоторое время обвиняемый вернулся на место убийство, где и был задержан сотрудниками полиции.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.