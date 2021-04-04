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В Устьянском районе ревность к молодому сопернику закончилась убийством

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности  34-летнего жителя Устьянского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 3 апреля 2021 года  вечером в подъезде жилого дома по улице Комсомольская в поселке Октябрьский Устьянского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, нанес удар ножом в область груди 26-летнему местному жителю. Через непродолжительное время пострадавший от полученного ранения скончался на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что находился в гостях у бывшей супруги, когда к ней  в дверь стал стучаться потерпевший. Он взял на кухне нож и вышел с ним поговорить. Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого он высказал потерпевшему претензии, что тот нетрезвый ходит к его бывшей супруге и мешает спать их детям. Затем в порыве гнева ударил того ножом, скрылся с места преступления и избавился от ножа.

Бывшая супруга подследственного обнаружила тело убитого у подъезда и вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Через некоторое время обвиняемый вернулся на место убийство, где и был задержан сотрудниками полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором  обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

01 сентябрь 09:01 | : Происшествия

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