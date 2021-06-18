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Житель Устьянского района дал сыну в глаз, но потом раскаялся

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 46-летнего жителя Устьянского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Следствием установлено, что 13 января 2021 года утром у частного дома в поселке Октябрьский Устьянского района обвиняемый в ходе ссоры с 27-летним сыном, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес тому удар кулаком по лицу. В результате его умышленных действий потерпевшему причинена тупая закрытая травма лица, которая расценивается как вред здоровью средней тяжести.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что приехал к сыну, который не отвечал на звонки и не шел на контакт, чтобы забрать ключи от офиса. Сын отказался с ним разговаривать, поэтому он разозлился и ударил его по голове, от чего тот упал на снег. В содеянном раскаивается, принес потерпевшему извинения и возместил моральный и физический вред.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

31 август 08:54 | : Происшествия

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