Вчера в Архангельске был день мотоциклетных ДТП

По предварительной информации, около 07.35 водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «Лада», на перекрёстке улиц Урицкого и проспекта Ломоносова при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу «Хонда» (без государственных регистрационных знаков).
В результате столкновения 36-летний мотоциклист и 29-летний пассажир отечественного автомобиля с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
В отношении водителя «Лады» сотрудниками полиции составлены материалы об административных правонарушениях, в том числе за нарушение правил проезда перекрестков и многочисленные уклонения от исполнения административного наказания. В отношении мотоциклиста - материал об административном правонарушении за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.
Аналогичное происшествие зарегистрировано вечером того же дня на перекрестке улиц Тимме - Воскресенская. Водитель 1988 года рождения, не имеющий права управления транспортным средством, управляя мотоциклом «Regulmoto» без государственных регистрационных знаков, при проезде перекрестка на желтый сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем «Мазда». В результате удара мотоцикл отбросило на тротуар, где произошел наезд на пешехода – женщину 1962 года рождения.
Мотоциклист и пострадавшая женщина доставлены в больницу.
Водитель мотоцикла привлечен к ответственности по четырем статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
По фактам дорожно-транспортных происшествий сотрудниками полиции проводятся проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Сотрудники полиции напоминают, что за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, а также без права управления транспортным средством предусмотрена административная ответственность в виде крупного штрафа.