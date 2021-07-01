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В Вельском районе попались молодые цыганки-воровки

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 17 и 20-летней жительницам Вельского района (по данным следствия, они относятся к местной цыганской диаспоре). Они признаны виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище).

Следствием и судом установлено, что 30 августа 2020 года осужденные  договорились совершить хищение чужого имущества. В одну из квартир в городе Вельске они незаконно проникли при помощи обнаруженного на подоконнике веранды ключа. Из чужого жилища они похитили духи и мобильные телефоны на общую сумму более 30 тысяч рублей. Затем при помощи кирпича разбили окно веранды еще одной квартиры, через образовавшийся проем проникли внутрь жилища и похитили ювелирные изделия и электронную технику на общую сумму более 100 тысяч рублей.  С похищенным имуществом с места преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению.

В ходе допроса обвиняемые признали свою вину и пояснили следователю, что часть похищенного имущества перепродали, часть утратили, оставшуюся- выдали сотрудникам полиции.

Приговором Вельского районного суда Архангельской области осужденным назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

27 август 09:01 | : Происшествия

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