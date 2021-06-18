В Архангельске пойманы моряки, воровавшие металл с родного судна

В Архангельске сотрудниками транспортной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт хищения металла, оставшегося после ремонта судна. Данное судно принадлежит компании, занимающейся морскими перевозками.
Установлено, что злоумышленниками оказались 37-летний старший помощник капитана и 29-летний моторист. Они договорились, что сдадут похищенное в пункт приема, а вырученные денежные средства потратят в личных целях.
Сообщники заказали автомобиль, погрузили туда украденный металлолом, вывезли и сдали за денежные средства в размере 117 тыс. рублей.
В настоящее время следствием Архангельского линейного отдела возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.