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В Архангельске пойманы моряки, воровавшие металл с родного судна

В Архангельске сотрудниками транспортной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт хищения металла, оставшегося после ремонта судна. Данное судно принадлежит компании, занимающейся морскими перевозками.

Установлено, что злоумышленниками оказались 37-летний старший помощник капитана и 29-летний моторист. Они договорились, что сдадут похищенное в пункт приема, а вырученные денежные средства потратят в личных целях.

Сообщники заказали автомобиль, погрузили туда украденный металлолом, вывезли и сдали за денежные средства в размере 117 тыс. рублей.

В настоящее время следствием Архангельского линейного отдела возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

26 август 14:34 | : Происшествия

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