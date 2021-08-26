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В красноборском ДТП пострадали 6 человек

В ОМВД России «Красноборский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

По предварительной информации, 25 августа 2021 года около 12.55 на автодороге «Усть-Вага-Ядриха» (село Красноборск) водитель 1957 года рождения, управляя автомобилем «Опель», при выполнении разворота с обочины дороги не предоставил преимущество двигавшемуся в попутном направлении пассажирскому автобусу «Форд».

В результате ДТП пострадали шесть человек, трое их них госпитализированы: пассажир автобуса - женщина 1958 года рождения, водитель и 62-летняя пассажирка «Опеля». Медицинская помощь потребовалась еще трем пострадавшим: двум пассажирам автобуса и женщине, которая ехала в иномарке.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

26 август 09:32 | : Происшествия

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