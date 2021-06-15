Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Начальница почты из Пинежского района поедет в колонию за присвоение денег

Пинежский  районный суд согласился с  позицией государственного  обвинения и признал начальника одного  из  отделений почтовой связи Пинежского  района  Валентину Брюшинину виновной  в  совершении преступления, предусмотренного ч. 3  ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное  лицом с  использованием своего  служебного положения).

         Установлено, что Брюшинина  с  февраля по  апрель 2021 года с  целью  погашения  имеющихся у  нее  кредитных  обязательств, предоставленных ей коммунальных  услуг, похитила  путем безналичных перечислений с использованием  специального  программного  обеспечения, а  также  из  кассы отделения  почтовой  связи денежные  средства в  сумме свыше 118 тыс. рублей.

Обвиняемая ранее  судима за  аналогичные  преступления, вину  признала полностью  и возместила причиненный ущерб.

Приговором  суда  ей   назначено  наказание   в виде  2 лет лишения  свободы с  отбыванием  в  колонии общего  режима.

Приговор суда в  законную  силу не  вступил.

 

24 август 14:22 | : Происшествия

Главные новости


Смертельный семейный подряд в Плесецкой ЦРБ
В августе 91-го. Как жаль, что вас не было с нами

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (284)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20