Начальница почты из Пинежского района поедет в колонию за присвоение денег

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал начальника одного из отделений почтовой связи Пинежского района Валентину Брюшинину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Установлено, что Брюшинина с февраля по апрель 2021 года с целью погашения имеющихся у нее кредитных обязательств, предоставленных ей коммунальных услуг, похитила путем безналичных перечислений с использованием специального программного обеспечения, а также из кассы отделения почтовой связи денежные средства в сумме свыше 118 тыс. рублей.
Обвиняемая ранее судима за аналогичные преступления, вину признала полностью и возместила причиненный ущерб.
Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.