Архангелогородцу Телюкину, пытавшемуся сжечь семью с детьми, предъявлено обвинение

Заместителем прокурора г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 44 –летнего Дмитрия Телюкина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство пяти лиц, в том числе малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога).
Установлено, что Телюкин ночью 7 марта 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к семье своего брата, воспользовавшись тем, что родственники, включая двух малолетних детей спят, поджог подушку и покинул квартиру, надеясь на гибель родных.
В результате преступных действий обвиняемого возник пожар, вследствие которого сгорело имущество потерпевших, а сами они успели спастись, получив ожоги.
Обвиняемый вину в совершении преступлений признал частично, ему избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.