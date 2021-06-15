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За отрубленные пальцы работницы вельский бизнесмен ответит рублями

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для назначения индивидуальному предпринимателю, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Установлено, что обвиняемый допустил 44-летнюю женщину к самостоятельной работе на дровокольной линии, при этом она не умела работать на оборудовании и не знала правила его эксплуатации. В результате допущенных нарушений требований охраны труда, запрещающих нахождение людей рядом с пилой  и дровокольными ножами, а также ручную корректировку дровокольной линии, 6 марта 2021 года женщина рукой попыталась поместить полено для более мелкой расколки под дровокольный нож и получила рубленую рану кисти с отсечением фаланг пальцев, которая расценивается как тяжкий вред здоровью.

В связи с тем, что подследственный  ранее не судим, признал свою вину, чистосердечно раскаялся в содеянном и полностью компенсировал потерпевшей физический и моральный вред, решением Устьянского районного суда Архангельской области ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

23 август 08:48 | : Происшествия

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