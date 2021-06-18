Архангелогородец, топивший в интернете за экстремизм, оказался банальным психом

Ломоносовским районным судом г. Архангельска 32-летний местный житель признан причастным к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»).
Следствием и судом установлено, что мужчина разместил в сети «Интернет» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» призывы к совершению насилия, преступлений по мотивам ненависти в отношении представителей одной из национальных групп.
На основании диагностированного у данного лица психического расстройства суд постановил освободить его от уголовной ответственности и назначить ему меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа.