Архангелогородка совратила школьницу на сбыт наркоты

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и ч.4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления).
По версии следствия, в июле текущего года через сеть Интернет подозреваемая у неустановленного лица приобрела наркотическое средство массой 13,97 грамма, которое вместе с не достигшей возраста уголовной ответственности 14-летней знакомой планировала разместить в виде «закладок» в городе Архангельске. Реализовать преступный умысел, направленный на сбыт наркотика, подозреваемая не смогла, так как их действия пресекли сотрудники ОНК ОМВД России по городу Архангельску.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к сбыту наркотиков.
В ходе допроса подозреваемая признала свою вину.
Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино- Фактория г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства предусматривает наказание на срок от 4 до 20 лет лишения свободы. В случае, если лицо, достигшее 18-летнего возраста сбывает наркотик несовершеннолетнему, то наказание за указанные действия составляет от 10 до 20 лет лишения свободы.
О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references и посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).