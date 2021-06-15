Мир в объятиях огня и водной стихии

Природа умирает каждый день: пожары в Якутии, Канаде, Израиле, потопы в Европе. Plus-one.ru собрал стихийные бедствия этого лета.
2) Пожар на заводе по производству смазочных материалов Chemtool 14 июня в городке Роктон, штат Иллинойс. Причиной трагедии стал удар подъемника по трубопроводу с минеральным маслом во время замены внешней изоляции. Власти эвакуировали всех жителей в радиусе 1,6 км от завода. В тушении огня участвовали более 84 пожарных. Чтобы избежать загрязнения реки Рок-Ривер, питающей местные грунтовые воды, специалисты старались ликвидировать пламя без использования воды.
3). Лесные пожары в Калифорнии начались 10 июля на фоне аномальной жары и засухи почти три недели назад. Столбик термометра в местном нацпарке «Долина смерти» подскочил до отметки 54,4°С. Это рекордный уровень с 1913 года.
4) Лесной пожар под Иерусалимом 9 июня. Возгорание случилось в районе Иерусалимских холмов, за ними полыхнули Иудейские горы. Власти эвакуировали жителей ближайших населенных пунктов и закрыли автодороги. Огонь тушили с помощью 29 пожарных бригад и 10 самолетов.
5) Пронесшийся 24 июня по юго-востоку Чехии торнадо разрушил около 1,2 тыс. домов. Еще тысячи остались без газа и электричества. Шесть человек погибли, более 200 получили ранения. Скорость ветра достигала 219 км в час.
6) Лесные пожары в Канаде начались после того, как в результате продолжительной жары на страну обрушилось 12 тыс. ударов молний. Городок Литтон, где жили 250 человек, был полностью уничтожен огнем. Дым от пожаров в провинции Онтарио 20 июля дошел до столицы Канады Оттавы. Кроме того, леса горят в провинциях Альберта, Саскачеван и Британская Колумбия. В последней бушует около 300 пожаров, на севере Онтарио — более 80.
7) Пожар на грузовом судне MV X-Press Pearl, перевозившем азотную кислоту и опасные химикаты для изготовления пластика, привел к крупнейшей экологической катастрофе в истории Шри-Ланки. Попадание токсичных веществ в море вызвало массовую гибель животных. На берег острова выбросилось около сотни черепах.
8) В конце июня на южную и юго-западную части Германии обрушился ураган с градом. В Штутгарте затопило улицы и повалило деревья. Стихия повредила крышу местного оперного театра.
9) В десятых числах июля Европу накрыли мощные ливни. Больше всего пострадали Нидерланды, Бельгия и Германия. Таких масштабных наводнений немцы не знали почти 60 лет. Только в Германии от удара стихии погибли по меньшей мере 158 человек, сотни пропали без вести. Из-за сильных дождей во многих регионах Европы сохраняется угроза наводнений.
10) Последствия шторма в Сочи. Ураган повалил более 30 деревьев, множество заборов, сорвал крыши с нескольких домов. Поток воды сносил машины и выбросил на берег яхту с туристами. Многие пляжи Адлера оказались завалены мусором и деревьями.
11) Последствия паводков в Амурской области 26 июня. Всего за сутки река Амур у столицы региона Благовещенска поднялась на 42 см, а охваченная паводком территория увеличилась вдвое. Вода затопила 764 частных дома, 1 865 приусадебных участков, 19 автодорог, восемь мостов и отрезала пути к 11 населенным пунктам. Всего были эвакуированы 2 563 человека. Люди начали возвращаться домой 28 июня.
12) Пожар на подводном трубопроводе нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе. По версии журналистов Mexico News Daily, утечка на глубине 78 м привела к скоплению газа на дне океана. Когда он поднялся на поверхность, то воспламенился от удара молнии. Аварию ликвидировали более пяти часов. Добыча нефти на месторождении снижается, а у Pemex нет средств для инвестиций в новые технологии: долг компании достиг почти $114 млрд
Подготовили: Мария Пучкова, Александр Титов