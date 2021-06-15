Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородка нашла чужую банковскую карту и больше ни в чем себе не отказывала

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летней жительницы областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).

Следствием установлено, что 18 июня 2021 года в помещении столовой обвиняемая обнаружила банковскую карту, при помощи которой бесконтактным способом оплачивала покупки в различных торговых организациях, пока денежные средства не закончились. Всего обвиняемая намеревалась похитить с чужого банковского счета денежные средства  на общую сумму более 20 тысяч рублей.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что бесконтактным способом оплатила покупки в магазинах с алкогольной продукцией, косметикой и бытовой  химией, пока денежные средства на чужой карте не закончились.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 август 08:59 | : Происшествия

Главные новости


«Старики – разбойники» держат в страхе целое СНТ под Архангельском
На дне. Закулисье Архангельского обкома КПРФ

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (215)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20