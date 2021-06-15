Архангелогородка нашла чужую банковскую карту и больше ни в чем себе не отказывала

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летней жительницы областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).
Следствием установлено, что 18 июня 2021 года в помещении столовой обвиняемая обнаружила банковскую карту, при помощи которой бесконтактным способом оплачивала покупки в различных торговых организациях, пока денежные средства не закончились. Всего обвиняемая намеревалась похитить с чужого банковского счета денежные средства на общую сумму более 20 тысяч рублей.
В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что бесконтактным способом оплатила покупки в магазинах с алкогольной продукцией, косметикой и бытовой химией, пока денежные средства на чужой карте не закончились.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.