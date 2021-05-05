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Пенсионер из Плесецкого района пугал школу заложенной бомбой. Теперь может сесть

Органами следствия ОМВД России по Плесецкому району по материалам РУФСБ России по Архангельской области в отношении 62-летнего жителя Плесецкого района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве).

Следствием установлено, что подозреваемый из хулиганских побуждений сообщил о заложенном взрывном устройстве в одной из школ региона. При этом осознавал, что данное сообщение будет воспринято как реальная опасность гибели большого количества людей, возникновения паники, дестабилизации обстановки и отвлечения сил правоохранительных органов и специальных служб, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях.

Напоминаем, что за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

 

17 август 16:25 | : Происшествия

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