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Кровавая драма в Архангельске из-за наследства: мачете и ЖК "Империал"

О пожилом человеке, шагнувшем в окно на 25-м этаже ЖК «Империал», мы сообщали вчера. И вот подробности семейной драмы от органов…

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 16 августа 2021 года утром в подъезде жилого дома по проспекту Обводный канал в городе Архангельске подозреваемый нанес не менее двух ударов мачете в область головы и тела 31-летнему жителю областного центра. Мужчина остался жив благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи. Потерпевший прооперирован и находится в больнице с тяжелой сочетанной травмой. Подозреваемый скрылся с места преступления.

После того, как следователи совместно с сотрудниками полиции установили место нахождения подозреваемого в 25-этажном жилом доме в городе Архангельске, тот добровольно ушел из жизни.

В ходе допроса супруга потерпевшего, которого на ее глазах родственник ударил мачете, пояснила следователю, что причиной возникших неприязненных отношений стал вопрос наследования квартиры.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

17 август 08:57 | : Происшествия

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