Кровавая драма в Архангельске из-за наследства: мачете и ЖК "Империал"

О пожилом человеке, шагнувшем в окно на 25-м этаже ЖК «Империал», мы сообщали вчера. И вот подробности семейной драмы от органов…
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 16 августа 2021 года утром в подъезде жилого дома по проспекту Обводный канал в городе Архангельске подозреваемый нанес не менее двух ударов мачете в область головы и тела 31-летнему жителю областного центра. Мужчина остался жив благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи. Потерпевший прооперирован и находится в больнице с тяжелой сочетанной травмой. Подозреваемый скрылся с места преступления.
После того, как следователи совместно с сотрудниками полиции установили место нахождения подозреваемого в 25-этажном жилом доме в городе Архангельске, тот добровольно ушел из жизни.
В ходе допроса супруга потерпевшего, которого на ее глазах родственник ударил мачете, пояснила следователю, что причиной возникших неприязненных отношений стал вопрос наследования квартиры.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.