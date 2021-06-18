Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Красноборском районе мужественными полицейскими задержан грабитель с бензопилой

В ОМВД России «Красноборский» обратился 36-летний мужчина. По словам заявителя, на переправе через реку Северная Двина в селе Красноборск неизвестный подошел к его машине, похитил из нее бензопилу стоимостью более 10 тысяч рублей и скрылся.

В течение суток подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан стражами порядка. Им оказался 29-летний житель Вологодской области.

По имеющимся данным, в компании знакомых он приехал в Красноборский район Архангельской области для сбора грибов в Шиловском заказнике. В очереди на переправу мужчина увидел через приоткрытое окно внедорожника лежащую в нем бензопилу. Улучив удобный момент, злоумышленник схватил ее и бросился на отчаливающий паром, на который уже успели заехать его знакомые.

Перебравшись через реку, мужчина спрятал похищенное в машине и спокойно отправился в лес. На обратном пути он был задержан сотрудниками полиции.

Бензопила изъята и в скором времени будет передана владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Ведется следствие.

16 август 13:13 | : Происшествия

Главные новости


На дне. Закулисье Архангельского обкома КПРФ
«Остаюсь коммунистом». В Архангельской области начались чистки партийных рядов

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (188)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20