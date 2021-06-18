В Красноборском районе мужественными полицейскими задержан грабитель с бензопилой

В ОМВД России «Красноборский» обратился 36-летний мужчина. По словам заявителя, на переправе через реку Северная Двина в селе Красноборск неизвестный подошел к его машине, похитил из нее бензопилу стоимостью более 10 тысяч рублей и скрылся.
В течение суток подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан стражами порядка. Им оказался 29-летний житель Вологодской области.
По имеющимся данным, в компании знакомых он приехал в Красноборский район Архангельской области для сбора грибов в Шиловском заказнике. В очереди на переправу мужчина увидел через приоткрытое окно внедорожника лежащую в нем бензопилу. Улучив удобный момент, злоумышленник схватил ее и бросился на отчаливающий паром, на который уже успели заехать его знакомые.
Перебравшись через реку, мужчина спрятал похищенное в машине и спокойно отправился в лес. На обратном пути он был задержан сотрудниками полиции.
Бензопила изъята и в скором времени будет передана владельцу.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Ведется следствие.