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В Приморском районе семья погибла в огне пожара по вине родителей

Сегодня рано утром в деревянном частном доме в деревне Перхачево Приморского района произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела 42-летнего мужчины, его 41-летней супруги и двух детей 8 и 9 лет. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебно- медицинская, химическая  и пожарно-техническая экспертизы.

Одна из рассматриваемых версий возгорания - неосторожное обращение с огнем погибших родителей детей.

Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 

 

14 август 12:21 | : Происшествия

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