В Приморском районе семья погибла в огне пожара по вине родителей

Сегодня рано утром в деревянном частном доме в деревне Перхачево Приморского района произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела 42-летнего мужчины, его 41-летней супруги и двух детей 8 и 9 лет. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебно- медицинская, химическая и пожарно-техническая экспертизы.
Одна из рассматриваемых версий возгорания - неосторожное обращение с огнем погибших родителей детей.
Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.