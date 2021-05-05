Наркодилеры пытались ввезти в Поморье 2 кг наркотиков для закладок

Сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области пресечен межрегиональный канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ задержаны двое жителей г. Архангельска, подозреваемые в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
По версии следствия наркодилеры, из корыстных побуждений в одном из регионов РФ у неустановленного лица получили бесконтактным способом для дальнейшего незаконного сбыта наркотическое средство массой более 2 килограммов, которое с указанной целью начали хранить при себе. Злоумышленники намеревались расфасовать наркотическое средство для удобства незаконного его сбыта и приискать на него покупателей, которым сбыть это наркотическое средство бесконтактным способом.
При передвижении на автомобильном транспорте в Котласском районе злоумышленников задержали сотрудники Регионального управления ФСБ по Архангельской области. Общий вес изъятых наркотических средств составил более 2 килограммов.
Следственным подразделением РУФСБ России по Архангельской области в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, т.е. совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
Молодым людям за совершённое преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.