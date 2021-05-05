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Директора холмогорской "Водоочистки" спас от реального срока малолетний ребенок

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 35-летнюю Татьяну Рымар  виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в крупном размере).

Установлено, что в период с августа 2019 г. по сентябрь 2020 г. Рымар, являясь директором МУП «Холмогорская Водоочистка», незаконно, без согласия учредителя - администрации МО «Холмогорский муниципальный район», самостоятельно установила себе и получала ежемесячно надбавку за сложность и напряженность в размере 120 % и премию в размере 100%, похитив денежные средства на общую сумму свыше 280 тыс. рублей.

С учетом явки с повинной, наличия малолетнего ребенка осужденной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Судом удовлетворен гражданский иск администрации района о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Приговор не вступил в законную силу.

 

13 август 09:05 | : Происшествия

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