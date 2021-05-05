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Северодвинец избил товарища до смерти в благодарность за ночлег

9 августа 2021 года вечером в одной из квартир дома по ул. Дзержинского в г. Северодвинске обнаружено тело 43-летнего мужчины с многочисленными повреждениями головы и тела. В ходе судебно- медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате тупой травмы тела. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.4 ст.111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе проведенных сотрудниками Росгвардии оперативно-разыскных мероприятий, по подозрению в избиении потерпевшего задержан его 38-летний знакомый.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что в последнее время проживал у потерпевшего в квартире. В этот день в ходе совместного распития спиртных напитков между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес многочисленные удары руками и ногами по голове и телу своего товарища, причинив ему телесные повреждения, от которых наступила смерть последнего.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

12 август 14:11 | : Происшествия

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