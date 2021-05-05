Дело Эдуарда Болтенкова отправлено в суд

Прокурором области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» Эдуарда Болтенова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Как полагает следствие, обвиняемый получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме 50 000 рублей за содействие в подготовке документов к процедуре торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Город Архангельск».
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУ ФСБ России по области.
В ходе предварительного следствия на денежные средства обвиняемого в размере свыше 100 тыс. руб. наложен арест.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.