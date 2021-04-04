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В Архангельске очередной ревнивец пытался зарезать соперника

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Соломбальского района г. Архангельска ранее судимого за преступления против  личности и против собственности, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 4 августа 2021 года днем по месту жительства в доме по  улице Заводской в г. Архангельске будучи недовольным тем, что потерпевший пришел к нему домой, где в это время находилась их общая знакомая, и начал громко стучать в дверь квартиры, подозреваемый на почве личных неприязненных отношений, вооружившись кухонным ножом, нанес 35-летнему потерпевшему не менее 5 ударов в шею и другие части тела.  В связи с тем, что нож, которым наносил удары подозреваемый, сломался, а также благодаря тому, что потерпевшему удалось скрыться с места происшествия, после чего ему своевременно оказали медицинскую помощь, последний остался жив. В настоящее время мужчина прооперирован и находится в больнице.

В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что удары ножом нанес в ходе возникшего конфликта, но убивать потерпевшего не хотел.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

06 август 09:20 | : Происшествия

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