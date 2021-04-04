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Сотрудник архангельской колонии приторговывал наркотой в среде заключенных

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия) и ч.3 ст. 30 п. «б» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства) и 43-летнему осужденному к 21 году лишения свободы  за совершение особо тяжких преступлений, включая убийства, обвиняемому по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Следствием установлено, что в 2019 году сотрудник колонии, согласно ранее достигнутой с осужденным договоренности, за взятку пронес на территорию исправительного учреждения запрещенные предметы (мобильные телефоны, наушники, зарядные устройства и.т.п.). Также, за незаконное денежное вознаграждение он должен был пронести на территорию колонии наркотическое средство, но его противоправные действия были пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ России по Архангельской области и ОСБ УФСИН России по Архангельской области.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области и ОСБ УФСИН России по Архангельской области.

В ходе допроса бывший сотрудник УФСИН полностью признал свою вину, осужденный свою вину в даче взятки не признал.

Приговором Исакогорского районного суда г. Архангельска бывшему сотруднику колонии назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а 43-летнему осужденному – 5 лет лишения свободы, окончательно по совокупности приговоров последнему назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

05 август 15:32 | : Происшествия

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