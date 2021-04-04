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В Архангельске задержан серийный угонщик велосипедов

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в серии краж велосипедов – нигде не работающий ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель.

Все велосипеды были оставлены в подъездах без присмотра и не закреплены противоугонными устройствами. Злоумышленник с легкостью заходил в подъезды многоквартирных домов – жильцы сами открывали двери незнакомцу, который уверял, что забыл ключи в квартире.

На данный момент установлена причастность подозреваемого к совершению пяти краж велосипедов на территории Октябрьского, Ломоносовского и Соломбальского округов областного центра. Общий ущерб от действий злоумышленника превысил сто тысяч рублей.

Подозреваемый пояснил, что похищенное он продавал случайным прохожим за символическую стоимость – от 700 до двух тысяч рублей. Примечательно, что на преступление он решился на следующий день после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичные преступления.

По факту краж возбуждены уголовные дела. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Несколько похищенных велосипедов сотрудники полиции уже изъяли и вернули владельцам.

 

05 август 12:28 | : Происшествия

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